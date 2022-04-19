Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolünü yasaklama konusunda ciddi adımlar atması durumunda arz endişelerinin artması ile enerji fiyatlarında yukarı yönü yeni dalga gelebilir.

"PETROL 185 DOLARI GÖREBİLİR"

JP Morgan'da Natasha Kaneva öncülüğündeki analistler Rusya'dan günlük yaklaşık 4 milyon varil petrole hızlı ve tam kapsamlı ithalat yasağının Brent petrolün varil fiyatını yüzde 65 civarında artırarak 185 dolar seviyesine taşıyabileceği tahminini yaptı.

Ancak analistler Rusya'dan kömür ithalatına benzer biçimde ithalat yasağının birkaç aya yayılması durumunda çok önemli fiyat hareketleri olmayabileceğini belirtti.

Kurum, Rusya'nın ihracatının önceki tahmininden yüzde 25 daha düşük olacağını ve bu ay günlük 1.5 milyon varil azalacağını öngörüyor.

Banka, AB'nin Rusya'ya Ukrayna'daki işgali nedeniyle daha sert aksiyonlar alması halinde etkilerinin çok daha büyük olacağı uyarısı yaptı.