Jan Loeys ve Joyce Chang öncülüğündeki JPMorgan stratejistlerine göre piyasalar, ABD dolarının küresel rezervler ve ticaret için tercih edilen para biri olma statüsünde "hızlı ve derin" bir düşüş riskini tam olarak yansıtmıyorlar ve bu durum doları tarihsel olarak pahalı hale getiriyor.

Stratejistler, "ABD-Çin gerilimi artarsa ve küresel ayrışma daha da yoğunlaşırsa, ticaret ve finansta küreselleşmede gerileme yol açılması büyük olasılık. Bu durum dedolarizasyona yol açabilir" değerlendirmesini yaptılar.

ABD doların uzun vadeli egemenliğini tehdit edebilecek en önemli faktörler arasında ABD'deki siyasi işlev bozukluğu bulunuyor. Stratejistler, bu siyasi işlev bozukluğunun, mali kısıtlamalar nedeniyle bir kriz sırasında hükümetin ekonomiyi dengelemesini engelleyerek ulusal borcu yönetme çabalarını engelleyebileceğini ifade ettiyer.

Stratejistlerin belirttiği bir başka risk senaryora da ABD ile Çin arasındaki rekabetin yoğunlaşması ve "Soğuk Savaş 2.0" haline gelmesi var. Bu senaryoya göre, Çin'de, sermaye sınırlamalarının hafifletilmesinden piyasa likiditesinin teşvik edilmesine kadar bir dizi ekonomik reform da doların üstünlüğünü tehdit edecek.

JPMorgan'a göre, doların terk edilmesi ve istikrarının sarsılması etkisi, varlık sınıfları genelinde geniş bir şekilde hissedilecek ve doların değerini ve hisse senedi çarpanlarını düşürürken tahvil getirilerini artıracak.

IMF verilerine göre, ABD dolarının uluslararası rezervlerdeki payı 2001 yılında yüzde 73 iken 2022 yılında yüzde 58'e düştü.