Katar LNG arzını artırma projeleri için alıcı arıyor

Katar'ın 2027 yılına kadar LNG üretim kapasitesini %64 artırarak yılda 126 milyon tona çıkarması bekleniyor. Gaz fiyatlarındaki dalgalanmalar bu üretimin cazibesini arttırıyor, ancak bazı alıcılar geçen kış Avrupa'daki Rus boru hattı akışlarının bıraktığı boşluğu doldurmada önemli bir rol oynayan ABD'den gelen LNG'nin daha esnek teslimat koşullarını tercih ediyor.

Katar şu ana kadar Çin, Almanya, Bangladeş ve Fransa ile yıllık 15,3 milyon ton LNG anlaşması yaparak yeni kapasitesinin yaklaşık üçte birini kontrata bağladı. Bununla birlikte, Kuzey Sahası Doğu olarak adlandırılan genişleme yılda 32 milyon ton için planlanırken, Kuzey Sahası Güney olarak adlandırılan uzantı yılda 16 milyon ton daha getirecek.

BMI Research'e göre alıcılar için rekabet kızışıyor. ABD şu anda Avrupa LNG pazarının %43'üne sahipken, onu %16 ile Katar takip ediyor.