Avrupa Birliği on yılların en büyük enerji kriziyle başa çıkmak için yeni radikal planlarını duyurdu.
Krizin faturası enerji şirketlerine kesildi: AB enerji firmalarından 140 milyar euro toplanacak
Enerji kriziyle mücadele eden Avrupa Birliği`nden (AB) yeni bir açıklama geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan yaşam ve enerji maaliyetlerini desteklemek adına enerji şirketlerinden 140 milyar euro toplayacağını ifade etti.
140 MİLYAR EURO TOPLANACAK
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada tüketicilerin artan yaşam maliyetleriyle mücadelesini desteklemek için enerji şirketlerinden 140 milyar euro toplayacaklarını belirtti. Leyen "Sosyal piyasa ekonomimizde kârlılıklar iyi ancak bu gibi dönemlerde savaştan faydalanarak tüketicinin sırtından rekor gelirler elde etmek yanlış. Bu dönemde kârlar paylaşılmalı ve en çok ihtiyacı olan kesimlere yönlendirilmeli" diye konuştu.
Birliğin aynı zamanda enerjide tavan fiyat uygulamasını da tartıştıklarını dile getiren Von der Leyen, AB Komisyonu olarak gaz fiyatı için Hollanda TTF'den "daha temsil edici bir gösterge" fiyat oluşumu sağlamak için çalıştığını da ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası AB yaptırımlarıyla Rusya'nın bölgeye gaz sevkiyatını sınırlaması, enerji krizine neden olmuş, bu gelişme AB ekonomisini vurmuş ve enflasyonu tetiklemişti.
Enerji kriziyle mücadele için atılan radikal adımların farklı öncelikleri ve kırılganlıkları olan üye ülkeler arasında sert tartışmalara neden olabileceği belirtiliyor.
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