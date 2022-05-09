Petrol fiyatlarının gerilemesinde en büyük etken dünyanın önde gelen merkez bankalarının yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerini duyurdukları faiz artırımlarının küresel bir resesyonu beraberinde getireceği ve bunun petrol talebini vuracağı endişeleri oldu. Çin de COVID-19 ile mücadele kapsamında devam eden kapatma tedbirlerini petrol talebi üzerinde baskı yaratması da fiyatların aşağı yönlü bir seyir izlemelerinde rol oynuyor.

ICE'de Brent petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 28 cent düşüşle 112,11 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de Cuma gününe göre 41 cent kayıpla 109,36 dolar/varilden işlem görüyor.

AB üyesi ülkeler Rusya'dan petrol alınmasına yasağı içeren yaptırım paketini bugün ve yarın tartışmaya devam edeceklerdi. Bulgaristan, AB'nin Macaristan, Slovakya, Çekya gibi ülkelere muafiyet vernmesi halinde kendisine de muafiyet tanınmasını istiyor ve muafiyet verilmez ise yeni yaptırım paketini veto etme tehdidinde bulunuyor.