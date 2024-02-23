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Küresel ham çelik üretimi azaldı

Küresel ham çelik üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 azalarak 148,1 milyon ton oldu.

Oluşturma Tarihi 23 Şubat 2024 15:13

Son Güncelleme Tarihi 23 Şubat 2024 15:13

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği, ocak ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, küresel ham çelik üretimi, ocakta 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 148,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 6,9 azalarak 77,2 milyon tona düştüğü tahmin edildi.

Japonya'nın üretiminin yüzde 0,6 artarak 732 milyon tona yükseldiği, Almanya'nın üretiminin yüzde 0,9 azalışla 2,9 milyon tona, Brezilya'nın üretiminin de yüzde 7,2 azalışla 2,5 milyon tona düştüğü hesaplandı.

Bu dönemde ABD'nin üretimi de yüzde 0,3 azalarak 6,8 milyon tona geriledi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artarak 3,2 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 1,2 artarak 6,2 milyon tona, İran'da ise yüzde 39,3 artarak 2,6 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

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