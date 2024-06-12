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Küresel petrol arzı günlük 520 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 520 bin varil artarak 102 milyon 500 bin varile yükseldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 12:45

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 12:46

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA), mayıs ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi mayısta önceki aya göre günlük 120 bin varil artarak 27 milyon 220 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 550 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 770 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 380 bin varil artarak 69 milyon 710 bin varil oldu.

Böylece küresel petrol üretimi, mayısta önceki aya göre günlük yaklaşık 520 bin varil artarak 102 milyon 500 varile yükseldi.

Rapora göre, küresel petrol arzındaki artışta Brezilya'daki etanol üretiminin mevsimsel yükselişi etkili oldu.

IEA, KÜRESEL PETROL TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

IEA, bu yıla yönelik küresel petrol talebi tahminini geçen ayın raporuna kıyasla günlük 100 bin varil düşürdü. Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 960 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 200 bin varil seviyesinde olması bekleniyor.

Talep tahminindeki düşüşte, mart ayında OECD ülkelerinden gelen zayıf talebin oluşturduğu daralma etkili oldu. OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 200 bin varil azalışla 45 milyon 500 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

OECD dışı ülkelerde talebin bu yıl günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 57 milyon 700 bin varil olacağı öngörülüyor.

Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 1 milyon varil artışla yaklaşık 104 milyon 200 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor. Bunda ekonomik durgunluk ve temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaşmasının etkili olacağı değerlendiriliyor.

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