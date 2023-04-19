Fitch Solutions'ın emtia analisti Charles Hart yaptığı açıklamada, "Küresel seviyede arz açığının en büyük kanıtı 10 yılın en yüksek seviyesindeki pirinç fiyatları" dedi.

Pirinç fiyatlarının 2024'e kadar cari yüksek sevilemerde kalmasını bekleen Fitch Solutions, yıl bayından bu yana ortalama pirinç fiyatının 17,30 dolar/cwt olduğunu ve 2024'te fiyatın ancak 14,50 dolar/cwt seviyesine gerileyeceğini öngördü.

Rapora göre küresel pirinç arz açığı 2022-23 sezonunda 8,7 mion ton olacak. Bu, 2003-2004 sezonundan bu yana örülen en büyük açık olacak. O sezonda 18,6 milyon ton açık ortaya çıkmıştı.