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Kuzey Irak'ta çıkarılan petrolün Irak hükümetine satılması önerildi

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren uluslararası petrol üreticileri, 7 aydan uzun bir süredir durmuş olan ihracatı yeniden başlatmak amacıyla sahalarındaki ham petrolü doğrudan federal hükümete satmayı önerdiler.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 08:54

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 08:54

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolündeki bölgede faaliyet gösteren uluslararası petrol üreticileri, 7 aydan uzun bir süredir durmuş olan ihracatı yeniden başlatmak amacıyla sahalarındaki ham petrolü doğrudan federal hükümete satmayı önerdiler.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi kontrolündeki bölgesinde faaliyet gösteren şirketler, bir ödeme anlaşmazlığı nedeniyle Türkiye'nin ham petrolü Akdeniz kıyılarına taşıyan boru hattından akışı durdurmasından bu yana üretimlerini büyük ölçüde durdurdular. Bu durum Irak'ın kuzeyinden küresel piyasalara günde yaklaşık 500 bin varil arzın kesilmesine neden oldu.

Türkiye geçen ay boru hattının yeniden çalışmaya hazır olduğunu ancak akışın başlayabilmesi için birçok sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etmişti. Irak federal hükümeti Kuzey Irak'dan gelen tüm petrolü satma hakkına sahip olduğunu iddia ederken, şirketlerin bölgesel yönetimle üretim anlaşmaları var ve Türkiye'ye boru hattından akış durmadan önce üretimlenini çoğunu Bölgesel Yönetime satıyorlardı.

Şirketleri temsil eden Birlik'ten yapılan açıklamada, kesinti nedeniyle halihazırda 1 milyar doların üzerinde zararla karşı karşıya olan firmaların Çarşamba günü Dubai'de Iraklı yetkililerle bir araya geldiği ve üretimlerini doğrudan devlet petrol pazarlama şirketi SOMO'ya satmayı teklif ettiği belirtildi. Üreticiler sorunlar çözülene kadar ihracat için üretimlerini arttırmayacaklar.

Birlik, şirketlerin "geçmiş ve gelecekteki satışlar için ödemeler de dahil olmak üzere petrol satışı ve ihracat koşulları konusunda açık, iyi tanımlanmış, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma olduğunda tam petrol üretimine devam edebileceklerini" söyledi.

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