Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya'dan enerji kaynakları alımının durdurulmasının Macaristan ekonomisini en kısa zaman içinde yavaşlatacağını ve durduracağını savundu.

AB liderler zirvesinde yapılan müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulunan Orban, "Bazı ülkeler Rusya'dan petrol, gaz ve kömür alımına yaptırım önerdiler. Biz bunu reddettik. Macaristan'ın doğal gazının yüzde 85'i ve petrolünün yüzde 60'ı Rusya'dan geliyor" diye konuştu.

Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis de, Rusya'ya enerji alanında yaptırım uygulamalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Iohannis, "AB içinde Rus gaz veya petrolüne göreceli olarak az bağımlı ülkeler olduğunu biliyoruz, ancak Rus gaz ve petrolüne tamamen bağımlı ülkelerde var. Bu ortamda Rusya'ya enerji alanında yaptırım uygulamak gerçekçi değil. Bizleri Rusya'dan daha ağır etkileyecek yaptırımları uygulayamayız" dedi.