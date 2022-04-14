TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 861 milyon dolar artışla 67 milyar 718 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Nisan'da 66 milyar 857 milyon dolar seviyesindeydi.

DÖVİZ REZERVLERİ 110 MİLYAR DOLARA DAYANDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 91 milyon dolar artarak 42 milyar 104 milyon dolardan 42 milyar 195 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 952 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolardan 109 milyar 913 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):