OPEC+'nın üretimi kısma kararının AB'nin Rus petrolüne ambargo kararı ile bir araya gelmesinin önümüzdeki dönemde petrol arzında önemli daralmaya yol açacağını öngören Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için fiyat tahminini yükseltti.

2023 ilk çeyrekte küresel petrol pazarında 0,2 milyon varil/gün arz fazlası oluşacağı beklentisini 0,9 milyon varil/gün açık olarak revize eden Morgan Stanley, AB'nin getirdiği yasak nedeniyle Rusya'nın petrol üretiminin 1-1,5 milyon varil/gün azalacağı beklentisinin revizyonda etkili olduğunu vurguladı.

Morgan Stanley, 2023 ilk çeyrek için Brent fiyatı tahminini 95 dolar/varilden 100 dolar/varile çıkardı. Yapılan değerlendirmede, "Brent petrolü 100 dolar/varil seviyesine bizim önceden tahmin ettiğimizden daha çabuk ulaşacak" ifadeleri de yer aldı.