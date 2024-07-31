MUFG Bank: Fed yakın zamanda faiz indirimi sinyali verebilir

MUFG Bank, Federal Rezerv'in TSİ 21: 00'de alacağı kararla yakın zamanda faiz oranlarını düşürebileceğinin sinyalini vermesi halinde bile doların sürekli bir düşüş yaşamasının muhtemel olmadığını savundu.

MUFG analisti Derek Halpenny, son fiyat hareketlerinin ABD getirileri ile döviz arasındaki korelasyonun azaldığını gösterdiğini ve kırılgan risk iştahının dolar gibi güvenli liman varlıklarına olan talebi desteklediğini öne sürdü.

"Dolayısıyla, faiz indirimi sinyallerine bağlı olarak dolarda yaşanacak değer kaybı uzun sürmeyecektir, özellikle de Eylül ayında yapılacak bir indirim para piyasaları tarafından tamamen fiyatlandığı için" diye konuşan Halpenny, "Düşen emtia fiyatları, Çin'deki rekor düşük getiriler ve artan hisse senedi piyasası oynaklığı, sürekli dolar satışı için uygun koşullar değil" dedi