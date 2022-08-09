Bundesnetzagentur'un Başkanı Klaus Mueller, "Eğer tüm AB ülkeleri doğal gazda tasarrufa giderler ise, bu fiyatlarda istikrarı sağlayabilir, hatta fiyatları düşürebilir ve sonbahar ile kış için yeterli gaz arzı temin edileceğinden emin olmamıza katkı verir" diye konuştu.

AB'ni doğal gaz acil durum planı, tüm AB üyesi ülkelerden doğal gaz tüketimlerini azaltmalarını istiyor. Gaz kullanımının gönüllü olarak yüzde 15 azaltılmasının Rus gazının tamamen kesilmesi olasılığına hazırlanma ve depoların kış öncesi tamamen doldurulmasına imkan vereceği öngörülüyor.