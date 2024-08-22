Norveç doğal gaz tesislerinin yıllık bakımı Avrupa'yı zorlayacak

Bloomberg News'un haberine göre, Norveç'in devasa doğal gaz endüstrisi, kıtanın geneli için kritik bir zamanda yıllık ağır bakım çalışmalarına başlamak üzere.

Ağustos sonundan itibaren yaklaşık üç hafta boyunca Avrupa, İtalya veya Fransa'nın günlük gaz ihtiyacına eşdeğer bir akıştan mahrum kalacak.

Talebin genellikle düşük olduğu yaz aylarında gaz tesisleri için rutin bir uygulama olan bu çalışmalar, yoğun fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir döneme denk geldiği için bu kez riskler daha da yüksek.

Dünyanın diğer bölgelerindeki sıcak hava dalgaları yakıt için rekabeti arttırdığı için Avrupa gaz piyasası bu yaz kesintilere karşı özellikle hassas oldu. Tüccarlar, Ukrayna sınırındaki bir saldırının ardından Rusya'dan gelen akışların olası bir durmasına hazırlanıyor ve Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması daha fazla sorun yaratabilir.

Rabobank'ta Avrupa enerji stratejisti olan Florence Schmit, "Avrupa zaten zorlanıyor. Planlanan bakım sezonundaki herhangi bir sapma, özellikle bu yıl gaz mevcudiyetinde ve dolayısıyla piyasa fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir" dedi.