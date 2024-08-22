CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

Norveç doğal gaz tesislerinin yıllık bakımı Avrupa'yı zorlayacak

Norveç de doğal gaz tesislerinin yıllık bakıma girmesinin Avrupa'yı zorlaması öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Ağustos 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 22 Ağustos 2024 08:45

Bloomberg News'un haberine göre, Norveç'in devasa doğal gaz endüstrisi, kıtanın geneli için kritik bir zamanda yıllık ağır bakım çalışmalarına başlamak üzere.

Ağustos sonundan itibaren yaklaşık üç hafta boyunca Avrupa, İtalya veya Fransa'nın günlük gaz ihtiyacına eşdeğer bir akıştan mahrum kalacak.

Talebin genellikle düşük olduğu yaz aylarında gaz tesisleri için rutin bir uygulama olan bu çalışmalar, yoğun fiyat dalgalanmalarının yaşandığı bir döneme denk geldiği için bu kez riskler daha da yüksek.

Dünyanın diğer bölgelerindeki sıcak hava dalgaları yakıt için rekabeti arttırdığı için Avrupa gaz piyasası bu yaz kesintilere karşı özellikle hassas oldu. Tüccarlar, Ukrayna sınırındaki bir saldırının ardından Rusya'dan gelen akışların olası bir durmasına hazırlanıyor ve Orta Doğu'daki çatışmanın tırmanması daha fazla sorun yaratabilir.

Rabobank'ta Avrupa enerji stratejisti olan Florence Schmit, "Avrupa zaten zorlanıyor. Planlanan bakım sezonundaki herhangi bir sapma, özellikle bu yıl gaz mevcudiyetinde ve dolayısıyla piyasa fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Dolar euro karşısında toparlandı Dolar euro karşısında toparlandı 21 Ağustos 2024 08:45
BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak 21 Ağustos 2024 08:43
API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı API petrol stokları sürpriz bir şekilde arttı 21 Ağustos 2024 08:37
Ethereum ETF’lerinden çıkış gerçekleşti Ethereum ETF'lerinden çıkış gerçekleşti 21 Ağustos 2024 08:35
Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor Moskova Borsası yaptırımlara karşı dava açmayı planlıyor 21 Ağustos 2024 05:46
Euro Bölgesi’nde inşaat üretimi haziranda arttı Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi haziranda arttı 20 Ağustos 2024 12:44
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon temmuzda arttı Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon temmuzda arttı 20 Ağustos 2024 12:41
TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu TL depo alım ihalesine gelen teklif miktarı belli oldu 20 Ağustos 2024 12:25
İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti İsveç Merkez Bankası faiz indirimine gitti 20 Ağustos 2024 11:45
Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı Yurt dışı ÜFE verileri açıklandı 20 Ağustos 2024 10:18
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 20 Ağustos 2024 09:41
Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ağustos 2024 08:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler