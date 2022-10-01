Norveç gazını Polonya`ya taşıyacak: "Baltic Pipe" hattında akış başladı

Polonyalı sistem operatörü Gaz-System tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz transferinin 1 Ekim itibarıyla başladığı bildirildi.

Gaz-System tarafından yapılan paylaşımda "Bugün o tarihi gün! Baltic Pipe üzerindne gaz akışı başladı." ifadesine yer verildi.