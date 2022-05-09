Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland, Norveç'in Sandefjord şehrinde düzenlenen 2022 Petrol ve Enerji Politikası Konferansı'nda, gaz ihracatında son 5 yılın rekorunun kırılabileceğini kaydetti.

Norveç'in doğal gaz ihracatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 8 artarak toplam 122 milyar metreküp seviyesine ulaşacağını ifade eden Aasland, söz konusu artışın büyük kısmının boru hattı ihracatından kaynaklanacağını aktardı.

ÜLKEDEKİ ENERJİ FİRMALARI ÜRETİMİ ARTIRMAYA ODAKLANDI

Norveç, 2017'de 122 milyar metreküp doğal gaz ihracatı gerçekleştirmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da enerji krizine yol açması nedeniyle ülkedeki enerji firmaları üretimini artırmaya odaklandı.

Batı Avrupa'nın en büyük petrol ve gaz üreticisi konumunda bulunan Norveç, gazını öncelikle İngiltere, Almanya, Fransa ve Belçika'ya satarken, bu yıl içinde Polonya'ya gaz gönderecek yeni bir boru hattının da devreye alınması bekleniyor.