Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Okul Servis Şoförlerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi konulu yazı illere gönderildi.

Yazıda, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütüldüğü ifade edildi.

Yazıda, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda belirlenen stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan ihtisas gruplarından Eğitim İhtisas Grubu'nda, tüm okul servis şoförlerine performans göstergesi hedefi doğrultusunda 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında "çalışanların iş sağlığı ve güvenliği (az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri)" eğitimi verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda, okul ve kurumlarda öğrencilerin taşınmasında görev alan tüm servis şoförlerine, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yaygın eğitim kurs programlarındaki bu eğitimin verileceği bildirilen yazıda, kurslara ait iş ve işlemlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından koordine edileceği anlatıldı.

Buna göre, halk eğitim merkezi müdürlüğünce kursiyerlerin kaydı yapılacak ve kursları başarı ile bitiren kursiyerlere kurs bitirme belgeleri verilecek.

Kurslar, 11 Kasım 2022 tarihi itibarıyla tamamlanacak.