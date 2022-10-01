OPEC+ önümüzdeki hafta Mart 2020'den bu yana ilk yüz yüze toplantısını yapmayı planlıyor. Toplantının amacı ittifakın fiyatlarda son zamanlarda yaşanan düşüşü durdurmak için petrol üretimini kısmaya ağırlık vermeyi düşünmesi.

Delegeler, Suudi Arabistan ve Rusya liderliğindeki 23 ulustan oluşan ittifakın Çarşamba günü Viyana'daki merkezinde toplanmasını planladığını söyledi. Tüm ülkeler, kısa bildirim nedeniyle temsilci gönderemeyebileceklerini söylediler.

Grup, aylık olarak çevrimiçi olarak buluşuyor ve en azından bu yılın sonuna kadar yüz yüze bir toplantı düzenlemesi beklenmiyordu.

Brent tipi ham petrol, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından varil başına 125 doların üzerine çıktı. Merkez bankalarının enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükseltmesi ve ABD'den Çin'e ekonomilerin yavaşlaması nedeniyle o zamandan beri 85 dolara düştü.

JPMorgan Chase & Co. dahil bankalar, OPEC+'ın fiyatları istikrara kavuşturmak için üretimi günde en az 500.000 varil düşürmesi gerekebileceğini söyledi. RBC Capital Markets LLC'nin baş emtia stratejisti Helima Croft, grubun iki kat daha büyük bir kesintiyi tercih edebileceğini söyledi.

Haber, Moskova'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak etmesinin ardından ABD'nin Rusya'nın başbakan yardımcısı ve OPEC+ sorumlusu Alexander Novak'a yaptırım uygulamasından bir gün sonra geldi. AB'nin kendi başına yeni yaptırımlar getirmesi bekleniyor, ancak bunların Rus bireyleri hedef alıp almayacağı belli değil.