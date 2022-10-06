Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, 2 milyon varil/günlük üretim kısıntısının Batılı ülkelerde artan faizleri ve zayıf küresel ekonomiye yanıt için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Prens Abdulaziz bir Saman, dünyanın önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyon ile mücadele için faiz artırdıkları ortamda pro-aktif davranmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Enerji Bakanı konuşmasında ayrıca, üretimin 2 milyon varil/gün kısılması kararı alınsa da bunun reel yansımasının 1,0-1,1 milyon varil/gün olacağını belirtti.

Jefferies analistleri üretim kısıntısının 0,9 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ederken, Goldman Sacns ise reel kısıntının 0,4-0,6 milyon varil/gün seviyesinde kalacağını ve bunun büyük kısmının Körfez ülkelerinden geleceğini öngördü.