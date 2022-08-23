Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, petrolde piyasasının teori ve pratikte giderek daha fazla kopuk hale geldiğini açıkladı.

Aşırı oynaklığın ve likidite eksikliğinin vadeli işlem piyasasını giderek temelden sarstığını söyleyen Prens Abdülaziz, OPEC+'ın bu durumla alakalı harekete geçmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Vadeli işlem fiyatlarının arz ve talebin altında yatan temelleri yansıtmadığını dile getiren Prens Abdülaziz, gelecek ay bir araya gelecek olan OPEC+'ın üretimi kısma kararı alabileceğini söyledi.

Prens Abdülaziz, son dönemdeki bu zorlayıcı oynaklığın petrol piyasalarının temel işlevlerini ve istikrarını bozduğuna tanık olduklarını açıkladı.