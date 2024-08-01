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OPEC+ toplantısında üretim politikasına sadık kalınabilir

OPEC+ kilit bakanları, üretim politikasına karar vermek için bugün toplanıyor ve kaynaklar, mevcut üretim kesintisi anlaşmasında herhangi bir değişiklik yapılmasının ve Ekim ayından itibaren bazı kesintilerin geri almaya başlanması olasılığının düşük olduğunu ifade ediyorlar.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 10:22

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 10:22

OPEC+ ortak bakanlar izleme komitesi toplantısı (JMMC) Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak. OPEC+, 2022 sonundan bu yana üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi adımla şu anda üretimini günlük toplam 5,86 milyon varil ya da küresel talebin yaklaşık %5,7'si oranında azaltıyor.

Haziran ayındaki son toplantısında OPEC+, 3,66 milyon bpd'lik kesintileri 2025 sonuna kadar bir yıl uzatmayı ve sekiz üyenin 2,2 milyon bpd'lik kesinti katmanını Eylül 2024 sonuna kadar üç ay uzatmayı kabul etmişti

Mevcut plan ayrıca OPEC+'nın 2,2 milyon varillik kesintiyi Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar bir yıl boyunca kademeli olarak kaldırmasını öngörüyor. Suudi Arabistan, Rusya ve diğer önde gelen üreticilerin petrol bakanlarını bir araya getiren JMMC genellikle iki ayda bir toplanıyor ve daha geniş OPEC+ grubuna tavsiyelerde bulunabiliyor.

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