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OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı

OPEC+ petrol üretimindeki derin kesintilerin çoğunu 2025'e kadar uzatma konusunda anlaştı.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2024 08:59

OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya liderliğindeki müttefikleri, 2022 sonlarından bu yana gerçekleştirdikleri ve şu anda günde toplam 5,86 milyon varilya da küresel talebin yaklaşık %5,7'si olan üretim kesintilerini uzatma kararı aldı.

OPEC+, 2024 yılı sonunda bitmesi beklenen 3,66 milyon varillik üretim kesintisinin 2025 sonuna kadar ve Haziran 2024'ta sona ermesi gereken 2,2 milyon varillik kesintiyi Eylül 2024 sonuna kadar uzatma konusunda anlaştı. OPEC+, 2,2 milyon varillik kesintiyi Ekim 2024'ten Eylül 2025'e kadar bir yıl boyunca kademeli olarak azaltacak.

"PİYASA KORKULARINI YATIŞTIRACAK"

OPEC, 2024'ün ikinci yarısında OPEC+ ham petrol talebinin ortalama 43,65 milyon varil/gün olmasını bekliyor ve bu da grubun Nisan ayındaki 41,02 milyon varil/günlük üretimi sürdürmesi halinde stokların 2,63 milyon varil/gün azalacağı anlamına geliyor.

OPEC+ Ekim ayında 2,2 milyon varillik gönüllü kesintileri aşamalı olarak uygulamaya başladığında düşüş daha az olacak.

Energy Aspects düşünce kuruluşunun kurucularından Amrita Sen, "Anlaşma, talep kaygılarının devam ettiği bir dönemde OPEC+'nın varil eklemesi yapacağına dair piyasa korkularını yatıştıracaktır" dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz de 2İhtiyatlı ve önleyici yaklaşımımızı sürdüreceğiz"dedi ve talebin yeterince güçlü olmaması halinde OPEC+'nın kesintileri gevşetmeyi durdurabileceğini ya da tersine çevirebileceğini söyledi.

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