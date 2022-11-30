OPEC+'nın 4 Aralık Pazar günü Viyana'da yapacağı toplantıda Ocak ayı üretim politikasına yön verilecek.

OPEC+'ya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Pazar günü yapılacak toplantıda üretim miktarının değiştirilmemesi ve düşürülmesi seçenekleri ele alınacak.

Kaynaklar, küresel ekonomide yavaşlamanın talebi zayıflatacağı endişelerinin üyeleri arzı kısmayı değerlendirmeye yönlendireceğini ifade ediyorlar.

WSJ'e konuşan bir grup delege OPEC+'nın cari üretim seviyesinin korunması yönünde bir karar alınmasının muhtemel olduğunu ifade ederken, Goldman Sachs ise üretim kısıntısı kararı alınmasını beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs'ın emtia bölümü global başkanı Jeff Currie'ye göre OPEC+ petrol piyasasında dengeyi sağlamak amacıyla üretimi daha da kısmaya yönelenecek.

Currie, Brent petrolünde fiyatın 2023 yılındaa 110 dolar/varil seviyesine ulaşacağı görüşünü devam ettirdiklerini de belirtti.

OPEC+ Ekim ayında yaptığı toplantıda Kasım ayında üretimin 2 milyon varil/gün kısılması kararı almıştı.