OPEC+ üretimi günlük 2 milyon varile kadar kısabilir

OPEC+ enerji ve petrol bakanlarının bugün Viyana'da yapacakları ve 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirilecek toplantıda üretimin 2 milyon varil/güne varan miktarda kısılmasının değerlendirildiği bildirildi.

Konuya yakın kaynaklara göre, bugünkü toplantı öncesinde Suudi Arabistan ve Rusya, üretimin 1-2 milyon varil/gün kısılması yönünde bastırıyorlar.

ABD'NİN ÜRETİM KISINTISINA GİDİLMEMESİ İÇİN BASKI YAPIYOR

Kaynaklar, üretim kısıntısına Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak yapacağı bir kısıntının eklenip eklenmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtirken, ABD'nin üretim kısıntısına gidilmemesi için baskı yapmakta olduğunu da vurguladılar.

Analistler, OPEC+'nın üretim kısıntısı alması halinde Biden yönetiminin Kasım ayında yapılacak ara seçimler nedeniyle buna tepki vermek zorunda kalacağını öngörüyorlar. Biden yönetiminin politik reaksiyon verme zorumluluğu çerçevesinde stratejik rezervlerinden daha fazla petrol satışı açıklayabileceğini belirtiyorlar.