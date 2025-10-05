OPEC+ üyesi 8 ülke, kasımda petrol üretimini artıracak

CANLI BORSA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, kasım ayında üretimi beklentiler dahilinde günlük 137 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıda, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri ele alındı.

Açıklamada, istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük petrol stoklarının mevcut sağlıklı piyasa temellerini desteklediği vurgulandı. Bu doğrultuda söz konusu ülkeler, kasım ayında günlük 137 bin varil üretim artışı yapma kararı aldı.

Açıklamada ayrıca kararın, piyasa koşullarına göre durdurulabileceği veya geri çevrilebileceği vurgulandı.

Sekiz üye ülke, 7 Eylül'de gerçekleştirdikleri son toplantıda, üretimi ekim ayı için günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. Bu doğrultuda piyasalarda, kasım ayında da aynı miktarda üretim artışına gidileceği yönünde beklenti oluşmuştu.

Grubun bir sonraki toplantısı 2 Kasım'da yapılacak.

ÜRETİM KESİNTİLERİ

OPEC+ grubunun üretim kesintileri mart ayında günlük 5,85 milyon varil seviyesine ulaşmıştı. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, 2022 sonundan bu yana üye ülkeler tarafından farklı zamanlarda açıklanan üretim kesintilerinin toplamını yansıtıyordu.

Bu kesintiler, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, sekiz üye ülkenin Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ile Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek kesintiden oluşuyordu.

Söz konusu ülkeler, bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik kısmını eylül sonuna kadar tamamen geri almayı planlamış, geçen ay ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesine başlamıştı.

