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OPEC+'dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, yıl sonunda süresi dolacak üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2024 16:44

Son Güncelleme Tarihi 02 Haziran 2024 16:45

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi bir araya geldiği 37. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak.

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, gelecek yılın ocak-eylül döneminde kademeli olarak uygulanacak.

Böylece yapılan düzenlemelerle, grup üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek.

Grubun bir sonraki OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak.

Bazı üye ülkeler tarafından uygulanan gönüllü üretim kesintilerine ilişkin bilgi verilmezken, ülkelerin bireysel olarak duyurması bekleniyor.

ÜRETİM KESİNTİLERİ

Grubun mevcut durumda günlük 5,86 milyon varil arz kesintisi yaptığı hesaplanıyor. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, 2022 sonundan bu yana üye ülkeler tarafından farklı zamanlarda açıklanan üretim kesintilerinin toplamından oluşuyor.

OPEC+ grubu, 5 Ekim 2022'deki toplantısında günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı almıştı. Daha sonra 3 Nisan 2023'te, bu kesintiye ek olarak bazı üye ülkelerin mayıs itibarıyla günlük toplam 1,66 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceği duyurulmuştu.

Grup, 4 Haziran 2023'teki toplantısında günlük 3,66 milyon varilli bulan bu üretim kesintisine 2024'ün sonuna kadar devam etmek üzere anlaşmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Umman, Kazakistan, Irak, Rusya ve Cezayir ise bunlara ek olarak Kasım 2023'te gönüllü olarak bu yılın ilk çeyreğinde günlük toplam 2,2 milyon varillik üretim kesintisine gitme kararı almıştı. Söz konusu üretim kesintisi daha sonra haziran sonuna kadar uzatılmıştı.

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