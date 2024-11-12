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OPEC'in petrol üretimi ekimde günlük 466 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artarak 26 milyon 530 bin varile yükseldi.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2024 16:42

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ekimde ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya, en çok düştüğü ülke ise İran oldu.

Libya'da üretim günlük 556 bin varil artarak 1 milyon 96 bin varile yükseldi. İran'da ise 68 bin varil azalarak 3 milyon 259 bin varile geriledi. Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 4 bin varil artarak 8 milyon 968 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre günlük 466 bin varil artarak 26 milyon 530 bin varile çıktı. Bu dönemde, küresel petrol sondaj kule sayısı 4 artarak 1825 oldu. OPEC ülkelerinin sondaj kule sayısı 5 azalarak 436'ya düştü.

OPEC, KÜRESEL PETROL TALEBİ ÖNGÖRÜSÜNÜ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 107 bin varil aşağı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 800 bin varil artarak 104 milyon varil olması bekleniyor.

OECD ülkelerinde petrol talebinin bu yıl günlük 200 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise talebin bu yıl günlük 1 milyon 700 bin varil artması bekleniyor. Öte yandan, küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 105 milyon 600 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artış, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 103 bin varil altında kaldı. Bu dönemde, talebin OECD ülkelerinde günlük yaklaşık 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil artacağı tahmin ediliyor.

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