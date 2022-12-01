Dünü 86,97 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 86,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,10 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, 4 Aralık'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısının piyasalarda yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Grup, ekim ayındaki son toplantısında günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Uzmanlar, toplantıda politika değişikliği olasılığının düşük olduğunu ve grubun Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik gelişmelerin piyasadaki muhtemel etkilerini hesaba katarak hareket edeceğini öngörüyor.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla düşüşe rağmen benzin stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 12 milyon 600 bin varil azalarak 419 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 850 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon 400 bin varil azalışla 389 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 800 bin varil arttı ve 213 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de "sıfır vaka" stratejisinin hafifletileceğine yönelik beklentiler petrol talebinin toparlanmasına ilişkin iyimserliği artırarak fiyatları destekliyor.

Ülkenin güneyindeki Guangcou ve Çongçing şehirlerinde gerçekleşen protestoların ardından çarşamba günü Kovid-19 tedbirlerinin hafifletileceği duyuruldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,04 ile 87,24 dolar aralığının direnç, 86,66 ile 86,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.