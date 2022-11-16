Slovakya'nın petrol taşımacılık şirketi, Ukrayna tarafında yaşandığı belirtilen teknik bir arıza nedeniyle Druzhba boru hattından petrol akışının durduğunu bildirdi.

PETROL AKIŞININ NEDEN DURDUĞU KONUSUNDA HENÜZ RESMİ BİR BİLGİ VERİLMEDİ

Yapılan açıklamada, Ukrayna tarafının petrol akışının neden durduğu konusunda henüz resmi bir bilgi vermediğini de belirtti.

Macaristan petrol şirketi MOL de yaptığı açıklamada, Ukrayna şirketinin petrol akışının durmasına neden olarak Belarus sınırındaki bir enerji tesisin Rus füzeleri ile vurulması sonrasında pompa istasyonunun elektriksiz kaldığını bildirdiğini duyurdu.

Macaristan Başbakanı Orban, Druzhba'dan petrol akışının durması sonrası savunma konseyini topladı.