ABD ham petrolü geçen haftanın son iki seansında neredeyse yüzde 4 kaybettikten sonra varil başına 75 doların üzerine çıktı.

Başkan Şi Cinping, 2023 yılı için tüketimin eski haline getirilmesi ve artırılmasının "öncelik alması" gerektiğini söyledi. Bu taahhüt, Kovid vakaları artsa ve yeniden açılma süreci inişli çıkışlı olsa bile enerji talebini desteklemeye yardımcı olabilir.

Enerji Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'de yetkililerin Stratejik Petrol Rezervini 3 milyon varillik sabit fiyatlı bir satın almayla yenilemek için harekete geçtiğini söyledi. Duyuru, Başkan Joe Biden'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra hızla artan yerel enerji maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak için yapıldı.

Petrol, ABD ve Avrupa'daki resesyon endişelerinin artması ve merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesiyle ikinci aylık kaybına doğru ilerliyor. Buna ek olarak, G7 tarafından uygulanan bir fiyat tavanı ve Avrupa Birliği büyük aksamalara yol açmadığı için Rus akışlarının şimdiye kadar esnek olduğu kanıtlandı.

Singapur'daki Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana, Çin'in "2023 için temel ekonomik öncelik olarak tüketimi genişletme çabasının petrol için daha iyi bir talep görünümü çizmeye yardımcı olduğunu söyledi ve Stratejik Petrol Rezervinin yeniden dolum haberlerinin de katkıda bulunduğunu belirtti.