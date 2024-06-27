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Brent petrolde yön aşağı

Brent petrol, kritik ABD ekonomik verileri öncesinde 85 doların altına geriledi.

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 27 Haziran 2024 08:48

Brent varil başına 85 doların altına geriledi ve bu hafta şu ana kadar 1,76 dolar gibi dar bir aralıkta dalgalandı. Bu, 2021 başından bu yana en küçük dalgalanma. Yatırımcılar önümüzdeki iki gün içinde, istihdam rakamlarını da içeren bir dizi ABD ekonomik verisini bekliyor.

ABD'de beklenmedik derecede büyük miktardaki ham petrol stokları bile Çarşamba günü daha güçlü fiyat hareketlerine sebep olamadı. ABD ham petrolü pek değişmeyerek, Perşembe günü varil başına 80 dolara düştü.

Petrol aylık kazanç yolunda ilerliyor ve mevsimsel güçlenme nedeniyle fiyatların önümüzdeki çeyrekte daha da yükseleceği beklentileri var. İran ve Fransa'da yaklaşan seçimlerin sonuçları volatiliteyi daha da artırabilir.

Singapur'daki Saxo Capital Markets piyasa stratejisti Charu Chanana, "Talebe ilişkin sinyaller karışık olmaya devam ediyor, ancak yaz seyahatleri ve talebin soğuması göz önüne alındığında genel olarak olumlu" dedi.

ABD Körfez Kıyısı ham stokları geçen hafta 2 milyon varil artarak mevsimsel bazda 2020'den bu yana en yüksek seviyesini korurken, genel stoklar Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Benzin ve jet yakıtı talebinin azalmasıyla birlikte, yakıt tüketiminin cansız olduğuna dair işaretler var.

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