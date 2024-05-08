CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol ABD'deki talep endişeleriyle geriledi

Petrol ABD'deki talep endişeleriyle geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle uluslararası piyasalarda 82,62 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 10:28

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 10:28

Dün 83,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 82,62 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 509 bin varille beklentilerin aksine arttığını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 430 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsü ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun haziran sonrası üretim politikasını belirleyeceği 1 Haziran'daki toplantısı öncesinde yatırımcıların üretim kesintilerine ilişkin temkinli duruşu da fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Daha yüksek petrol fiyatlarına ihtiyaç duyan grubun, talebin toparlanmaması durumunda üretim kesintilerine devam edeceğinden endişe ediliyor.

Öte yandan, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 83,74 ile 85,14 dolar aralığının direnç, 82,34 ile 80,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Beklentilerin üzerinde: Almanya’nın ihracatı arttı Beklentilerin üzerinde: Almanya'nın ihracatı arttı 07 Mayıs 2024 11:47
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 07 Mayıs 2024 09:50
Küresel piyasalar Fed’e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor Küresel piyasalar Fed'e ilişkin beklentilerle pozitif seyrediyor 07 Mayıs 2024 09:20
Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı… Altın gram fiyatı toparlandı! İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti: 2 alım fırsatı… 07 Mayıs 2024 09:10
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bu gece... AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Yeni indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı bu gece... 07 Mayıs 2024 09:09
ABD’de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdılar ABD'de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdılar 07 Mayıs 2024 09:05
Fed üyesinden enflasyonla mücadele açıklaması Fed üyesinden enflasyonla mücadele açıklaması 07 Mayıs 2024 09:00
RBA faizde değişikliğe gitmedi RBA faizde değişikliğe gitmedi 07 Mayıs 2024 08:50
Morgan Stanley’den ABD devlet tahvilleri önerisi Morgan Stanley'den ABD devlet tahvilleri önerisi 07 Mayıs 2024 08:47
New York Fed Başkanı faiz indirimini işaret etti New York Fed Başkanı faiz indirimini işaret etti 07 Mayıs 2024 08:54
İsrail açıklamaları petrol fiyatını artırdı İsrail açıklamaları petrol fiyatını artırdı 07 Mayıs 2024 08:44
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması 06 Mayıs 2024 17:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,37
%0,4368
DOLAR
1.003,47
%0,3473
EURO
1.001,78
%0,1777
BORSA
1.000,98
%0,0976
ALTIN
1.112,30
%11,2301
DOLAR
1.106,96
%10,696
EURO
1.030,77
%3,0772
BORSA
1.238,13
%23,8125
ALTIN
1.123,17
%12,3168
DOLAR
1.134,86
%13,4861
EURO
1.076,52
%7,6521
BORSA
1.311,55
%31,1552
ALTIN
1.720,93
%72,093
DOLAR
1.753,67
%75,3667
EURO
2.352,97
%135,2973
BORSA
2.215,83
%121,5828
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler