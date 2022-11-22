Petrol fiyatı 90 dolar altındaki seyrini sürdürüyor

Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırmaya çalıştığına yönelik haberlerle dün Brent petrolün varil fiyatı 82,3 dolarla ocak ayından bu yana en düşük seviye inse de, yetkililerin iddiaları yalanlamasının ardından günü kayıplarının önemli bir kısmını telafi ederek kapattı.

Dün 87,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 artarak 87,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,95 dolardan alıcı buldu.

GÜNLÜK 2 MİLYON VARİLLİK ÜRETİM KESİNTİSİ 2023 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, üretim artışına ilişkin iddiaların aksine, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini, arz talep dinamikleri gerektirdiğinde daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Selman ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, 4 Aralık'taki toplantısında küresel ekonomiye ilişkin belirsizlik nedeniyle petrol üretimi konusunda temkinli davranacağını kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının sebep olduğu arz daralması endişeleri fiyatları yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor.