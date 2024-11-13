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Petrol fiyatları 40 dolara kadar düşebilir

Petrol fiyatları küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak hafta başından bu yana değer kaybı yaşadı. Uzmanlar OPEC’in üretimi dizginlemek için gerçek bir anlaşma yapmaması halinde petrol fiyatlarının 40 dolara kadar düşebileceğini ifade ediyor.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2024 09:12

Petrol fiyatları son günlerde ekonomik dalgalanmalarla beraber sert düşüşler kaydetti. Piyasa gözlemcileri ham petrolün yıl değer kaybedeceğini ifade ederek OPEC+'nın mevcut üretim kesintilerini gevşetmesi durumunda petrol fiyatlarının sert bir düşüş yaşayabileceğini söylediler.

PİYASALARDA KORKU VAR

Petrol fiyatları raporlama ajansı OPIS'in küresel enerji analizleri başkanı Tom Kloza petrol fiyatları için yaptığı açıklamada "2025'in petrol fiyatları hakkında yıllardır -hatırlayabildiğim kadarıyla Arap Baharı'ndan bu yana olmadığı kadar korku var. OPEC'in üretimi dizginlemek için gerçek bir anlaşma yapmaması halinde varil başına 30 ya da 40 dolara kadar inebilirsiniz. Yıllar içinde pazar paylarının gerçekten azaldığını gördüler" ifadelerini kullandı.

Varil başına 40 dolara düşüş, mevcut ham petrol fiyatlarının yaklaşık %40'ının silinmesi anlamına gelecek. Küresel gösterge Brent şu anda varil başına 72,1 dolardan işlem görürken, ABD'nin Batı Teksas petrol vadeli işlemleri varil başına 68,32 dolar civarında seyrediyor.

FİYAT SAVAŞLARI GELEBİLİR

Eurasia Group enerji, iklim ve kaynaklar başkanı Henning Gloystein de CNBC'ye verdiği demeçte, gelecek yıl petrol talebindeki artışın muhtemelen günde 1 milyon varilden fazla olmayacağının göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlattı.
Gloystein OPEC+ arz kesintilerinin 2025'te tamamen çözülmesinin "şüphesiz ham petrol fiyatlarında çok sert bir düşüşe, muhtemelen varil başına 40 dolara doğru bir düşüşe neden olacağını" söyledi.

Benzer şekilde, MST Marquee'nin kıdemli enerji analisti Saul Kavonic, OPEC+'nın talebi dikkate almadan kesintileri gevşetmesi durumunda, bunun "petrolü Covid'den bu yana görülmemiş düşük seviyelere gönderebilecek pazar payı için etkili bir fiyat savaşı anlamına geleceğini" öne sürdü. Ancak analistler, ittifakın önümüzdeki yılın başlarında tam ölçekli ve acil bir gevşemeye kıyasla kademeli bir gevşemeyi tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

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