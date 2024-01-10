CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları artış gösterdi

Petrol fiyatları artış gösterdi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla uluslararası piyasalarda 77,91 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ocak 2024 09:40

Son Güncelleme Tarihi 10 Ocak 2024 09:40

Dün 78,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.19 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 77,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,58 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığını gösteren verilerin etkisiyle yükseldi. Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ülkede ham petrol stokları 5 milyon 215 bin varil düşüş gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Geçen hafta da stoklar 7 milyon 418 bin varil düşmüştü.

Stoklarda beklentinin üzerinde gerçekleşen azalış, ABD'de tüketimin arttığına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri gün içinde açıklanacak.

Ayrıca, İsrail-Filistin çatışması ve Kızıldeniz'de artan hareketlilik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğuna ev sahipliği yapan bölgede yükselen gerginlik, küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor ve petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor.

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretimi durdurmasının ardından küresel arz sıkıntısı endişeleri yeniden gündeme geldi. Ulusal Petrol Şirketi, hafta sonu güney Libya'daki Şerare Petrol Sahası'nda mücbir sebep ilan etti. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,04 ile 78,58 dolar aralığının direnç, 77,19 ile 76,96 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
ECB Euro bölgesi hizmet sektörünün daha da yavaşlayabileceğini söyledi ECB Euro bölgesi hizmet sektörünün daha da yavaşlayabileceğini söyledi 09 Ocak 2024 14:13
Euro Bölgesi’nde işsizlik geriledi Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi 09 Ocak 2024 14:06
Kripto para piyasaları Bitcoin ETF kararına odaklandı Kripto para piyasaları Bitcoin ETF kararına odaklandı 09 Ocak 2024 12:21
Bakan Şimşek ABD’ye gitmeyecek Bakan Şimşek ABD'ye gitmeyecek 09 Ocak 2024 11:52
Avustralya’da tüketici güveni arttı Avustralya'da tüketici güveni arttı 09 Ocak 2024 09:05
Yellen’den borç tavanı anlaşması açıklaması Yellen'den borç tavanı anlaşması açıklaması 09 Ocak 2024 09:02
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 09 Ocak 2024 13:59
Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı Fed üyesi: Para politikası artık yeterince kısıtlayıcı 09 Ocak 2024 08:57
Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşladı Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı 09 Ocak 2024 08:54
ABD’de LMI yeniden genişleme alanına girdi ABD'de LMI yeniden genişleme alanına girdi 09 Ocak 2024 08:49
AB Almanya’nın batarya tesisine destek verecek AB Almanya'nın batarya tesisine destek verecek 08 Ocak 2024 16:53
Dünyada faiz indirim beklentileri erkenden satın alındı Dünyada faiz indirim beklentileri erkenden satın alındı 08 Ocak 2024 16:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,16
%0,2156
ALTIN
1.000,67
%0,0668
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.008,11
%0,8107
ALTIN
1.035,59
%3,5591
DOLAR
1.045,66
%4,5658
EURO
1.035,62
%3,5619
BORSA
1.067,89
%6,7893
ALTIN
1.045,71
%4,5708
DOLAR
1.072,01
%7,2013
EURO
977,57
%-2,2429
BORSA
1.804,17
%80,4173
ALTIN
1.602,25
%60,2245
DOLAR
1.656,55
%65,655
EURO
1.448,21
%44,8206
BORSA
BİST En Aktif Hisseler