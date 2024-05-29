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Petrol fiyatları arz kesintilerinin devam edeceği öngörüsüyle yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artarak uluslararası piyasalarda 84,14 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 09:39

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 09:39

Dün 84,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 84,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,08 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, yaz aylarında seyahatlerin artmasıyla küresel talebin de artacağı beklentisi ve dünyanın en büyük petrol üreticilerinin arz kesintilerine devam edeceği öngörüsü etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticileri 2 Haziran'da toplantı yapacak. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu daha önce günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisi kararı almıştı.

Bu hafta yapılacak toplantıda, grubun gönüllü ham petrol arz kesintilerini yılın ikinci yarısına kadar uzatmaya yönelik karar alacağı beklentisi petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da devam eden çatışmalar da petrol fiyatlarını artırıyor.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 24 Mayıs'ta Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararı ve uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, UAD'nin aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere saldırıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hafta başında Kızıldeniz ve Hint Okyasnusu'nda ABD'ye ait 2 savaş gemisiyle 3 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Saldırı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının Kızıldeniz'de Husilere ait insansız hava aracını imha ettiğini duyurmasından bir gün sonra gerçekleşti.

Brent petrolde teknik olarak 85,27 ile 86,19 dolar aralığının direnç, 83,01 ile 82,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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