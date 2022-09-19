OPEC+'nın petrol arzının Ağustos ayında hedefin 3,58 milyon varil/gün altında kaldığı haberleri ve Çin'in Chengdu kentinde COVID karartine, kapatma tedbirlerinin gevşetilmesi kararı fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

ICE'de Kasım vadeli Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 92,57 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda 0,48 dolar artışla 91,83 dolar seviyesinde.

NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 28 cent artışla 85,39 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Brent petrolünde yukarı hareketin önündeki ilk direnç olan 92,53 dolar seviyesinin bu sabah test edildiğini, buranın aşılması halinde 93,70 dolar seviyesine doğru hareketin devam edeceğini öngördüler. Direncin geçilmemesi halinde ise fiyatın 90,50 dolar seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor.