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Petrol fiyatları aşağı yönlü seyir izliyor

Petrol fiyatları Fed kararı ve enflasyon verisi öncesinde aşağı yönlü seyir izliyor.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 11 Haziran 2024 08:53

ABD'de Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamı ve Fed faiz kararı öncesinde küresel petrol fiyatları aşağı yönlü seyir izliyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 10 cent düşüşle yüszde 81,53 dolara gerilerken, NYMEX'de Batı Teksas petrolü 4 cent düşüşle 77,70 dolar seviyesinde.

RAPOR PİYASAYA YÖN VERECEK

Yarın açıklanacak veriler öncesinde bugün piyasada yönü OPEC'in aylık raporu belirleyecek. Yarın IEA tarafından açıklanacak aylık petrol piyasası raporu da piyasaya yön verecek.

IG Asia Pte piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, yatırımcıların Fed'in daha uzun süre daha yüksek faiz söyleminin ötesine baktığını ifade ederken, 2Piyasa katılımcıları yaklaşan yaz talebine ilişkin bir miktar iyimserlikten faydalanmayı umuyor. Petrol fiyatlarında 83,00 dolar seviyesinin üzerine çıkılmasıyla birlikte daha kalıcı bir toparlanma için daha fazla inanca ihtiyaç duyulabilir, zira petrol fiyatlarındaki genel eğilim Nisan ayından bu yana görülen bir dizi yüksek seviyeyle birlikte hala aşağı yönlüdür" diye konuştu.

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