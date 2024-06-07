CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları güçlü talep öngörüsüyle arttı

Petrol fiyatları güçlü talep öngörüsüyle arttı

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak uluslararası piyasalarda 79,92 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Haziran 2024 09:45

Dün 80,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 79,92 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,66 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) grubunun güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, dün St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen oturumda küresel petrol talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gays, grubun bu yıl küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artmasını beklediğini belirterek, "2024'ün ilk çeyreğinde günlük 2,3 milyon varil artış yaşandı, üstelik ilk çeyrekler genellikle talebin en düşük olduğu dönemlerdir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öngörüler, artan talebin OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri doğrultusunda azalan arzla karşılanamayacağı endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Grup, 2 Haziran'da yapılan toplantısında, "istikrarlı bir petrol piyasası elde etmek" amacıyla yıl sonunda süresi dolması planlanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintilerini Eylül 2024'e kadar uzatacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Orta Doğu'da süren çatışmaların petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi de fiyatları yükseltmeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), perşembe yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin Kızıldeniz üzerinden fırlatılan sekiz Husi insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ettiğini söyledi.

Petrol ve akaryakıt sevkiyatı için dünyanın en sık kullanılan deniz yollarından biri olan Kızıldeniz'de devam eden karışıklıklar, arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 80,50 ile 81,14 dolar aralığının direnç, 78,80 ile 77,74 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
OPEC’ten küresel petrol talebi öngörüsü OPEC'ten küresel petrol talebi öngörüsü 06 Haziran 2024 13:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 06 Haziran 2024 10:45
SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? SON DAKİKA: Altın için göstergeler yeşile döndü! 6 Haziran 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını kaç TL? 06 Haziran 2024 10:44
Petrolde Fed etkisi Petrolde Fed etkisi 06 Haziran 2024 09:57
Küresel piyasalar ECB’nin faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı 06 Haziran 2024 09:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Haziran 2024 13:31
Akaryakıt fiyatları için çifte indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Akaryakıt fiyatları için çifte indirim geliyor! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? 06 Haziran 2024 09:16
UBS’den gümüş fiyatı beklentisi UBS'den gümüş fiyatı beklentisi 06 Haziran 2024 09:14
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor 06 Haziran 2024 09:12
Piyasa, ECB’nin faiz indirimini bugün yapacağından emin Piyasa, ECB'nin faiz indirimini bugün yapacağından emin 06 Haziran 2024 09:10
BOJ üyesi: Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir BOJ üyesi: Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir 06 Haziran 2024 09:08
S&P 500 rekor kırmaya devam ediyor S&P 500 rekor kırmaya devam ediyor 06 Haziran 2024 09:05
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,75
%0,2747
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,73
%-0,4274
EURO
994,12
%-0,5879
DOLAR
1.272,06
%27,2064
ALTIN
980,97
%-1,9035
BORSA
1.115,90
%11,59
EURO
1.110,23
%11,0228
DOLAR
1.347,50
%34,7504
ALTIN
1.000,27
%0,0273
BORSA
1.144,03
%14,4026
EURO
1.121,08
%12,1075
DOLAR
2.276,57
%127,6567
ALTIN
1.913,33
%91,3333
BORSA
1.767,83
%76,783
EURO
1.717,72
%71,7723
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler