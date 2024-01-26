CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları kar satışı yedi

Petrol fiyatları kar satışı yedi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle uluslararası piyasalarda 82,04 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 09:58

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 09:58

Dün son iki ayın en yüksek seviyesi olan 82,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 82,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 200 bin varil azaldı. Beklentinin üzerinde gerçekleşen düşüş, ABD'de talebin yüksek olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Ayrıca, ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller, ekonomide "yumuşak iniş" ihtimallerini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Çin'de ise Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını düşürdü. Söz konusu adımın ülkedeki deflasyonist baskıyı azaltarak risk iştahını besleyebileceği, petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,70 dolar aralığının direnç, 81,80 ile 81,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2024’ün ilk TCMB toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! 2024'ün ilk TCMB toplantısı sonrası PPK kararı açıklandı 25 Ocak 2024 14:05
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: %11,68 ek zam! Maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti: SGK ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: %11,68 ek zam! Maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti: SGK ne kadar emekli maaşı alırım? 25 Ocak 2024 14:43
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11 trilyon 736 milyar lira oldu 25 Ocak 2024 14:33
Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı Almanya iş dünyasının ekonomiye güveni ocakta da azaldı 25 Ocak 2024 13:32
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Ocak 2024 13:11
ASELSAN yeni bir satış sözleşmesine imza attı ASELSAN yeni bir satış sözleşmesine imza attı 25 Ocak 2024 11:35
Yurt içinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi Yurt içinde gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi 25 Ocak 2024 10:45
Çin’den yeni istihdam hamlesi Çin'den yeni istihdam hamlesi 25 Ocak 2024 10:25
Talep artışı Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep artışı Brent petrolün fiyatını yükseltti 25 Ocak 2024 10:21
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Ocak 2024 TCMB toplantısı, PPK kararı ne zaman? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Ocak 2024 TCMB toplantısı, PPK kararı ne zaman? 25 Ocak 2024 09:58
ABD firmaları Çin’e yatırımı riskli görüyor ABD firmaları Çin'e yatırımı riskli görüyor 25 Ocak 2024 09:05
AB’nin elektrik üretimini 2050’ye kadar iki katına çıkarması gerekli AB'nin elektrik üretimini 2050'ye kadar iki katına çıkarması gerekli 25 Ocak 2024 08:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,32
%0,3318
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,68
%-0,1318
DOLAR
993,96
%-0,6042
EURO
1.015,65
%1,5645
ALTIN
1.018,14
%1,8135
BORSA
1.046,99
%4,6994
DOLAR
1.050,45
%5,0447
EURO
1.075,88
%7,5878
ALTIN
1.081,02
%8,1022
BORSA
1.057,22
%5,7223
DOLAR
1.076,92
%7,6923
EURO
1.817,66
%81,7664
ALTIN
1.522,38
%52,2381
BORSA
1.619,89
%61,9888
DOLAR
1.664,14
%66,4138
EURO
BİST En Aktif Hisseler