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Petrol fiyatları Kızıldeniz'de artan gerginliğin etkisiyle karışık seyirde

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla uluslararası piyasalarda 79,03 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ocak 2024 10:16

Son Güncelleme Tarihi 19 Ocak 2024 10:16

Dün 79,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 79,03 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin öngörülerin yanı sıra Kızıldeniz'de artan gerginliğin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün yayımlanan raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artarak 103 milyon 500 bin varile ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 103 milyon varile çıkacağının öngörüldüğü bilgisi verildi.

Bu öngörüler, piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümüne ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil azaldı. Benzin stokları ise yaklaşık 3 milyon 100 bin varil arttı.

Ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarının arttığını gösteren veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep görünümünde belirsizliğe yol açtı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik de talep görünümünü olumsuz etkiliyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun Bankanın yüzde 2 hedefine doğru indiğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini ve üçüncü çeyreğe kadar faiz oranlarının düşürülmesini beklemediğini yineledi.

Bostic, enflasyonun beklediğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtlar olursa temmuzdan önce faiz indirimlerine başlamaya açık olduğunu belirtti.

KIZILDENİZ'DEKİ HAREKETLİLİK FİYATLARI YUKARI YÖNLÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün gece Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet" vurduklarını açıkladı.

Kızıldeniz'deki gerilim, küresel tedarik zincirinde kriz endişelerine yol açarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,83 ile 81,80 dolar aralığının direnç, 77,86 ile 75,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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