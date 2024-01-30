CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi

Petrol fiyatları Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla uluslararası piyasalarda 82,01 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 30 Ocak 2024 11:16

Son Güncelleme Tarihi 30 Ocak 2024 11:16

Dün 84,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.02 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 82,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,06 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da artan tansiyonun etkisiyle yükseldi.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına ilişkin beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda indirime gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ayrıca, hafta sonu Kızıldeniz'de gerginliği artıran hareketlilik sonrası artan arz endişeleri de fiyat yükselişlerine katkıda bulunuyor.

Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu saldırıların karşılıksız kalmayacağını ve bu karşılığın "çok katmanlı" ve "aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşeceğini" kaydetti.

Öte yandan, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin artan endişeler, salgın sonrası toparlanma sürecindeki ülkenin ekonomik görünümüyle ilgili endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini kısıtlıyor.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, borç krizindeki gayrimenkul şirketi Evergrande hakkında alacaklıların açtığı davada, şirketin varlıklarının tasfiyesine karar verdi.

Brent petrolde teknik olarak 82,29 ile 82,49 dolar aralığının direnç, 81,90 ile 81,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Çin’de Evergrande’nin tasfiye edilmesine karar verildi Çin'de Evergrande'nin tasfiye edilmesine karar verildi 29 Ocak 2024 09:24
Singapur Para Otoritesi para politikasında değişikliğe gitmedi Singapur Para Otoritesi para politikasında değişikliğe gitmedi 29 Ocak 2024 09:21
Çin’in konteyner nakliye endeksi son 3 ayda %72,8 arttı Çin'in konteyner nakliye endeksi son 3 ayda %72,8 arttı 29 Ocak 2024 09:19
AB gaz fiyatları yükseliyor AB gaz fiyatları yükseliyor 29 Ocak 2024 16:48
ABD: Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırıların etkisi sınırlı ABD: Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların etkisi sınırlı 29 Ocak 2024 09:16
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Ocak 2024 13:09
S&P İsrail’in kredi notunu düşürebilir S&P İsrail'in kredi notunu düşürebilir 29 Ocak 2024 09:12
ECB üyesi: Faiz oranlarını düşürebilmesi için ücretler konusunda kesinliğe sahip olunması gerekiyor ECB üyesi: Faiz oranlarını düşürebilmesi için ücretler konusunda kesinliğe sahip olunması gerekiyor 29 Ocak 2024 09:09
Londra’daki evler 2014’ten bu yana en uygun fiyatta Londra'daki evler 2014'ten bu yana en uygun fiyatta 29 Ocak 2024 09:05
Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı Küresel piyasalar Fed haftasına temkinli başladı 29 Ocak 2024 09:29
İngiltere’de kar uyarısında bulan şirket oranı 2008 finansal krizini aştı İngiltere'de kar uyarısında bulan şirket oranı 2008 finansal krizini aştı 29 Ocak 2024 09:01
Çin belirli hisselerin ödünç verilmesini durdurdu Çin belirli hisselerin ödünç verilmesini durdurdu 29 Ocak 2024 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,69
%0,3689
ALTIN
998,52
%-0,1483
DOLAR
998,35
%-0,1654
BORSA
995,44
%-0,4559
EURO
1.025,43
%2,543
ALTIN
1.047,17
%4,7167
DOLAR
1.063,85
%6,3852
BORSA
1.045,66
%4,5658
EURO
1.086,24
%8,6244
ALTIN
1.057,40
%5,7397
DOLAR
1.109,31
%10,9309
BORSA
1.072,01
%7,2013
EURO
1.835,18
%83,5176
ALTIN
1.620,16
%62,0155
DOLAR
1.627,28
%62,728
BORSA
1.656,55
%65,655
EURO
BİST En Aktif Hisseler