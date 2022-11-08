OPEC+'nın uygulamaya başladığı arz kısıntısı, AB'nin Rusya'dan petrol ithalatını 5 Aralık'tan itibaren tamamen durduracak olması, G7'nin Rus petrolüne fiyat sınırı belirleme çalışmalarını sürdürmesi ise petrol fiyatını destekleyen arz yönlü endişeler olarak öne çıkıyor.

ICE'de bu sabah Brent petrolü düne göre 28 cent düşüşle 97,64 dolar/varilden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 34 cent kayıpla 91,45 dolar/varil seviyesinde.

Analistler Brent petrolünün bugün 96,77 dolar/varil seviyesine kadar gerileyebileceğini ifade ediyorlar. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 95,77-94,53 dolar aralığı yeni hedef olabilir.

Yukarı hareketlerde ise direnç 98,75-99 dolar/varil seviyesinde.