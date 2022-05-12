Avrupa'daki jeopolitik gerilimlere ve arza yönelik endişelere rağmen ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah, 105,44 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre 2 dolar düşüşle 105,51 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 2,11 dolar düşüşle 103,54 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de enflasyonun güçlü olmaya devam etmesinin stagflasyon endişelerini beraberinde getirdiğini ve emtia fiyatlarının bunu fiyatlamaya başladığını belirten analistler, şu an için daha sert bir gerilemeyi AB'nin Rusya'dan petrol ithalatına yasak getirmek konusunda anlaşacağı beklentilerinin engellediğini vurguluyorlar.

Macaristan, AB'nin Rus petrolüne ambargo uygulanmasına direnmeye devam ediyor.