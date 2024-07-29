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Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları Ortadoğu'da çatışmaların genişleyeceği endişesiyle yükseldi.

Oluşturma Tarihi 29 Temmuz 2024 08:48

Uluslararası petrol fiyatları, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen roket saldırısının ardından Ortadoğu'da çatışmaların genişleyeceği endişesiyle geçen haftaki kaybını telafi ederek yükseldi.

Brent ham vadeli işlemleri %0,32 artışla varil başına 81,45 dolara ulaştı. ABD West Texas Intermediate (WTI) ham vadeli kontratları %0,22 artışla varil başına 77,38 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz hafta Brent %1,8 kaybederken WTI, Çin'in talebinin azalması ve Gazze'de ateşkes anlaşması umutları nedeniyle %3,7 düştü.

İsrail güvenlik kabinesi, pazar günü toplanarak Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine, Golan Tepeleri'nde roket saldırısına verilecek yanıtın "şekli ve zamanlamasına" karar verme yetkisi verdi.

Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimlere ilişkin endişelerin yeni alımlara yol açtığını, ancak Çin'deki talebin zayıflamasına ilişkin süregelen endişeler nedeniyle kazanımlar sınırlı kaldığını belirttiler.

Petrol piyasasının gidişatına yönelik ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Çin'in imalat PMI verisi öne çıkıyor.

enerji hizmetleri şirketi Baker Hughes, Cuma günü yayımlanan ve enerji piyasaları tarafından yakından takip edilen raporunda, ABD enerji şirketlerinin geçen hafta üst üste ikinci hafta petrol ve doğal gaz sondaj kuleleri ekleyerek, aylık sayıyı Kasım 2022'den bu yana en büyük artışa çıkardığını açıkladı.

Piyasalar aynı zamanda petrol üreticisi Venezuela'yı da izliyor. Ülkenin seçim otoritesi, çok sayıda çıkış anketinin muhalefetin kazanacağını işaret etmesine rağmen Başkan Nicolas Maduro'nun yüzde 51 oyla üçüncü dönemi kazandığını söyledi.

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