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Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı

Petrol fiyatları OPEC+'nın üretim kısıntısını uzatma kararını sindirmeye çalışıyor.

Oluşturma Tarihi 03 Haziran 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 03 Haziran 2024 08:46

OPEC+'nın derin üretim kesintilerini 2025 yılına kadar uzatma hamlesinin ardından petrol fiyatları bu sabah çok az değişti. ICE'de Ağustos teslimatlı Brent vadeli kontratları, 9 sent veya %0,11 düşüşle varil başına 81,02 dolara geriledi. Temmuz teslim ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) vadeli ham petrol kontratları erken saatlerde 76,39 dolara düştükten sonra 6 cent veya %0,086 düşüşle 76,93 dolara geriledi.

Analistler, yatırımcıların üretimdeki azalmanın hesabını yapmak ve kararı sindirmek için zamana ihtiyaçları olduğunu belirtiyorlar.

DÜŞÜK ÜRETİMİ SÜRDÜRMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Petrol piyasası analiz sağlayıcısı Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Genel olarak, kararın biraz düşüş yönünde olduğunu düşünüyorum, çünkü piyasa OPEC+'nın kesintileri dördüncü çeyrekte gevşetmeye başlamasını beklemiyordu" dedi.

Goldman Sachs analistleri, üretim kesintilerinin uzatılmasına rağmen toplantının düşüş eğilimli olarak değerlendirildiğini, zira sekiz OPEC+ ülkesinin Ekim 2024-Eylül 2025 döneminde 2,2 milyon varillik gönüllü kesintileri kademeli olarak sonlandırmayı planladıklarını belirttiler.

Analistler, "Ekstra kesintileri gevşetmek için şaşırtıcı derecede ayrıntılı bir temerrüt planının iletilmesi, piyasanın OPEC'in yükseliş beklentilerinden daha yumuşak olması halinde düşük üretimi sürdürmeyi zorlaştırıyor. Kademeli bir gevşeme iletişimi, yüksek yedek kapasite nedeniyle bazı üyelerin üretimlerini geri getirme yönündeki güçlü arzusunu yansıtıyor" dedi.

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