Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

ADP özel sektör istihdam verisi sonrası güçlenen Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağı, ilk indirimin Eylül ayında geleceği beklentilerinin yükselttiği petrol fiyatları, toparlanma çabasını sürdürüyor.

ABD stok verilerinin yarattığı satış baskısına rağmen yukarı yönlü seyir devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD ham petrol stokları 31 Mayıs'a kadarki haftada 1,2 milyon varil artarken, analistlerin 2,3 milyon varil azalacağı yönündeki tahminleri boşa çıktı.

ICE'de Brent ham petrol vadeli kontratları 30 sent ya da %0,38 artışla varil başına 78,71 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrol vadeli kontratları 40 sent ya da %0,54 artışla 74,47 dolardan işlem görüyor.

LSEG Oil Research kıdemli ham petrol analisti Emril Jamil, "OPEC+'nın 2024'ün son çeyreğinde günlük 2,2 milyon varillik kesintiyi gevşetme hamlesinin gösterge fiyatlar üzerinde daha fazla baskı yaratacağına inanıyoruz," dedi.

Jamil, stoklar arttıkça talebin zayıflayacağı beklentisiyle düşüş eğiliminin de devam etmesinin beklendiğini söyledi.