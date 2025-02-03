Petrol fiyatlarının uzun vadede düşmesi bekleniyor

Sektör gözlemcileri, Başkan Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ağır gümrük vergileri uygulamasının ardından yaşanan ilk sıçramanın ardından petrol fiyatlarının uzun vadede düşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin son verilerine göre, Kanada'nın Trans Mountain boru hattının genişletilmesinin ardından Amerika'nın Kanada'dan ham petrol ithalatı Temmuz 2024'te günlük 4,3 milyon varile ulaşarak rekor kırdı. Kanada, geçen yılın ilk 10 ayında ABD'nin tüm ham petrol ithalatının yaklaşık %62'sini oluştururken, Meksika aynı dönemde yaklaşık %7'lik bir paya sahipti.

Petrol gözlemcileri CNBC'ye yaptıkları açıklamada, ham petrol piyasalarının yakın vadede daha yüksek fiyatlar göreceğini ve tüketicilerin benzin ve dizel maliyetleri için daha fazla para ödeyeceğini belirtirken, bu artışın sadece geçici olduğunu söyledi.

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow CNBC'ye verdiği demeçte, "Ham petroldeki ilk hareket yukarı yönlü olsa da, Kanada, Meksika, Çin ve belki de diğerlerinin gelecekte gümrük tarifeleri ve misilleme eylemleri döngüsü dünya çapında bir durgunluğa yol açarak petrol fiyatlarının düşmesine neden olabilir" dedi.

Lipow, gümrük tarifelerinin piyasadan herhangi bir petrol arzının çekilmesiyle sonuçlanmadığını ve Meksika ve Kanada'nın hacimlerini Avrupa ve Asya'ya yönlendirmeye çalışmasıyla arzın yeniden dağıtılmasıyla sonuçlanacağını da sözlerine ekledi.

Bu arada, ABD'li rafineriler Orta Doğu alternatifleri ararken daha fazla yerli ham petrol işlemek isteyeceklerdir.