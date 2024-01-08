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Petrol haftaya düşüşle başladı

Petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeler için resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından kötüleşen görünümün altını çizerek Kızıldeniz gerilimi ve Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri geride bırakmasının ardından düştü.

Oluşturma Tarihi 08 Ocak 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 08 Ocak 2024 09:03

Küresel gösterge Brent geçen hafta yüzde 2,2 yükseldikten sonra varil başına 78 doların altına geriledi; ABD ham petrolü ise 73 dolar civarındaydı. Devlet üreticisi Saudi Aramco, küresel ham petrol piyasasındaki ısrarcı zayıflığın ortasında, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light fiyatını varil başına beklenenden fazla 2 dolar düşürdü.

Petrol, OPEC+ karteli dışından artan arz ve önde gelen ithalatçı Çin de dahil olmak üzere talep büyümesinin bu yıl yavaşlayacağına dair endişelerin yol açtığı kayıplarla 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşünün ardından geliyor. 2024 henüz başlamamışken, Wall Street ham petrol için daha fazla zorluk bekliyor ve büyük bankalar şimdiden bu yıl için görünümlerini düşürüyor.

ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Tedarik kesintileri ve Orta Doğu gerilimi bir miktar destek sağlamaya devam ediyor. Ancak Orta Doğu'da yükselişin olmaması durumunda, 2024'ün ilk yarısına ilişkin oldukça rahat bir denge göz önüne alındığında, yükselişin sınırlı olduğundan şüpheleniyoruz" dedi.

Orta Doğu'da konteyner devi A.P. Moller-Maersk A/S, Husi isyancılarının bir dizi gemi saldırısının ardından gemileri Kızıldeniz'den uzaklaştırmaya devam edecek. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Hamas savaşının tam kapsamlı bir bölgesel çatışmaya dönüşebileceği konusunda uyardı.

Ayrıca Libya Ulusal Petrol Şirketi, protestocular tarafından kapatılan Şarara petrol sahasının ardından mücbir sebep ilan etti. NOC, ülkenin en büyük sahasının kapatılmasının Zawiya terminaline yapılan tedarikin durdurulduğunu söyledi.

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